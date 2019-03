Apre a Senigallia lo sportello USB di assistenza gratuita legale – lavorativa A partire da lunedì 4 Marzo la Casa del Popolo di Senigallia ospiterà lo sportello dell'Unione Sindacale di Base

Siamo lieti di annunciare che a partire da lunedì 4 Marzo la Casa del Popolodi Senigallia ospiterà lo sportello dell’Unione Sindacale di Base Marche di assistenza gratuita ai cittadini su questioni legali, contrattuali, per lavoratori pubblici e privati e in convenzione con INAC per servizi CAF!



L’appuntamento alla Casa del Popolo di Senigallia è per ogni primo e terzo lunedì del mese dalle 17.00 alle 20.00, o su appuntamento privato contattando telefonicamente o via WhatsApp il numero 342 5223990!

da Potere al Popolo