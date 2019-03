Foro Annonario Senigallia, in vista nuova illuminazione per valorizzare colonne "L'attuale ha spesso incontrato inconvenienti tecnici", spiega il sindaco. Possibili novità pure per la Rocca

Impianto di illuminazione di nuova generazione in vista per il Foro Annonario, possibili novità anche per la Rocca Roveresca.



Ad affermarlo il sindaco Maurizio Mangialardi che risponde a una domanda di un cittadino, che chiedeva se vi fosse la possibilità di “sostituire con dei Led i punti luce presenti nella pavimentazione per illuminare le colonne del Foro Annonario: punti luce da tempo non funzionanti”.

“L’impianto di illuminazione ancora presente al Foro Annonario, utilizzato per la valorizzazione notturna delle colonne, ha spesso incontrato degli inconvenienti tecnici tanto che è stato necessario in passato disattivarlo – ha ammesso il sindaco – Stiamo valutando l’opportunità di sostituirlo con un impianto di nuova generazione, naturalmente con le dovute garanzie di buon funzionamento”.

Ma novità potrebbero arrivare pure per l’illuminazione della Rocca Roveresca: “se gli Enti competenti, in questo caso la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche, presenteranno un progetto che sappia valorizzare ulteriormente uno dei monumenti più importanti della città e più visitati della Regione saremo ben felici di sostenerlo”, ha infatti garantito Mangialardi.