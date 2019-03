Coldiretti Marche: accelerare sui bandi per le risorse ai paesi terremotati Maria Letizia Gardoni: "Le aziende agricole hanno mantenuto un presidio sul territorio, altrimenti a rischio spopolamento"

Arrivano finanziamenti per le imprese del terremoto ma manca il bando specifico per l’agricoltura. Chiede di accelerare Coldiretti Marche alla notizia, diramata dalla Regione, della pubblicazione del bando che mette a disposizioni risorse a fondo perduto in favore delle aziende del cratere sismico.