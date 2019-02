Giochi Studenteschi, nel tennistavolo vince Senigallia Successi per la Fagnani e il Medi

Al Centro Olimpico di Senigallia si è svolta, martedì 26 febbraio, la fase regionale dei Giochi Studenteschi organizzata dal MIUR in collaborazione con il CONI e le FSN.

Contrariamente agli anni passati, in cui i numeri erano bassi e la sede in altre città, la partecipazione è letteralmente esplosa raggiungendo i 74 studenti iscritti in rappresentanza delle cinque province marchigiane, suddivisi in 35 squadre, di cui 15 femminili.

La stretta collaborazione tra MIUR e CR Marche sta portando buoni frutti e si sta pensando all’organizzazione di un secondo corso formativo per docenti di scienze motorie nel mese di settembre, in apertura dell’anno scolastico, per recuperare anche le numerose adesioni al primo corso che non è stato possibile accogliere per superamento del limite organizzativo imposto.

Per la prima volta nella nostra regione, infatti, il tennistavolo è stato oggetto di formazione per docenti di scienze motorie dei diversi gradi di scuole con il rilasci dei crediti previsti dalla legge e necessari per l’insegnamento.

Le gare degli studenteschi sono iniziate alle 9,30 per terminare con le premiazioni alle 14,00. Palestra con 16 tavoli (presenti anche studenti con disabilità) tutti occupati ed hall piena di accompagnatori hanno offerto un’ottima impressione ai dirigenti intervenuti, a partire dal Direttore Generale MIUR-Marche Dott. Ugo Felisetti, il Prof. Marco Petrini responsabile generale sport e Prof.ssa Paola Tedde referente provinciale dei Giochi.

Per la cronaca, la Scuola Media Fagnani ha vinto la gara femminile per il 1° grado battendo in finale l’altra scuola senigalliese Belardi.

Vittoria anche per il Liceo Scientifico Medi nel 2° grado femminile. In campo maschile ha vinto Mogliano per le Medie e l’IT Volterra di Falconara (ma con due giovani senigalliesi in squadra).

A Terni la fase nazionale solo per le scuole di medie.