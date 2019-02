Tennistavolo Senigallia, terza giornata di ritorno Sabato 23 febbraio è di nuovo campionato

Sabato 23 febbraio si giocherà la terza giornata di ritorno dei campionati regionali a squadre di tennistavolo.



Turno di riposo per la formazione “A” di serie C2: a causa ritiro di una squadra, i ragazzi secondi in classifica si fermeranno in attesa dell’importante match del 9 marzo contro il San Marino, attualmente in prima posizione. Partita importante che potrà decidere la promozione nella serie C1 nazionale dal momento che il distacco tra le due squadre è solo di due punti.

La squadra “B” invece ospiterà in casa proprio il San Marino in un match delicato che, in caso di vittoria dei Senigalliesi, agevolerà non poco il cammino della formazione “A”. A San Marino il risultato fu di 5 a 1 per i primi in classifica, tuttavia la crescita tecnica del giovane Pierpaoli cambierà sicuramente gli equilibri della partita di ritorno.

Quanto alla D1, la squadra “A” se la vedrà in casa col Porto Recanati; all’andata finì 5 a 1 per i senigalliesi, partita dunque col pronostico a favore dei locali.

La squadra “B”, in lotta per la salvezza, giocherà con la squadra “B” di Pesaro; gara delicata che all’ andata ebbe risultato negativo.

La formazione “C”, militante nel girone Marche Sud, accoglierà al Centro Olimpico il Cus Camerino. All’andata la sfida terminò 5 a 4 per i ragazzi senigalliesi che sorpresero gli avversari.

Infine gli incontri di serie D2:

Pesaro “A” – Senigallia “C”;

Senigallia “A” – Pesaro “B”;

Senigallia “B” – San Marino;

Fano “B” – Senigallia “E”.

L’ appuntamento è alle ore 16.00 al Centro Olimpico di via del Molinello.

Le formazioni:

C2-A (giovanile): Alec Gorini, Lorenzo Fiorentini, Agostino Piacente, Paolo Spinozzi

C2-B (giovanile/master): Nicolò Pierpaoli, William Maiori, Michele Melucci, Luciano Massi, Marcello Azzoni

D1-A (master/mista): Fabrizio Cecchini, Lorenzo Baci, Marco Renzetti, Fabrizio Melucci, Ilaria Pullè

D1-B (giovanile/mista): Mirko Bruschi, Paolo Casapulla, Matilde Campanelli, Susanna Berluti

D1-C (giovanile/master): Simone Spezie, Raffaele Pioppi, Cristian Jacussi, Marco Fabri

D2-A (giovanile/senior/master): Ivano Faini, Marco Faini, Riccardo Moreci, Antonio Mastrangelo, Lorenzo Patrignani

D2-B (giovanile/master): Maurizio Fuser, Luca Pierotti, Giovanni Cesaroni, Simone Aricò

D2-C (/giovanile/master): Domenico Bottoni, Gianluca Spadoni, Michele Gasparini, Jacopo Donnini, Luca Saja

D2-D (giovanile/master): Federico Berluti, Marco Berluti, Lorenzo Tanfani, Michael Pieragostini, Michele Zenoni, Vittorio Luzietti

D2-E (giovanile, master/mista): Francesco Zenoni, Gabriele Di Nardo, Angela Conti, Luca D’Orio, Rosina Paletta)