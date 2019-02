La mostra di Coskun Asar di Senigallia sul Tg 3 Rai Soddisfazione da parte del Musinf per come il servizio di Francesca Alfonsi ha reso merito all'evento

“A noi fotografe di Io fotoreporter/donna” ha scritto Patrizia Lo Conte, che è stata chiamata a presiedere il sodalizio fotografico senigalliese dell’altra metà del cielo, “è molto piaciuto il servizio giornalistico per il Tg 3 con cui Francesca Alfonsi ha raccontato le sue emozioni nella visita alla mostra di Asar Coskun, allestita al Palazzetto Baviera.

E’ veramente,” sottolinea la Lo Conte, “un contributo di informazione culturale televisiva di qualità perciò, con le colleghe fotografe Anna Mencaroni, Stefania Ronchini, Anna Mancini e Letizia Palazzesi, abbiamo chiesto a Giorgio Pegoli, che coordina il corso di fotografia del Musinf e al direttore del Musinf, il prof. Bugatti, di presentare la testimonianza della Alfonsi sulla mostra di Asar Coskun in occasione del prossimo Premio Senigallia “io fotoreporter. Penso poi “conclude la Lo Conte “che tutti conoscano ed apprezzino Francesca Alfonsi per la presentazione appassionata ed appassionante delle novità librarie marchigiane al Tg3”.

Francesca Alfonsi ha iniziato a esercitare la professione giornalistica nel 1986 come redattore al Resto del Carlino di Ancona. Nel 1992 è stata assunta in Rai prestando la sua attività prima nella sede di Roma e poi, dal 1998, nella sede del TGR delle Marche. Nel 2015 le è stato conferito il Premio Rotondi per i Salvatori dell’arte nella sezione Comunicazione.