Contrasto al tabagismo, la proposta Carloni ora è legge nelle Marche Soddisfatto il promotore: "un punto di partenza, non un punto d'arrivo"

“La legge approvata per il contrasto al tabagismo rappresenta un passo importante per la salvaguardia della salute dei marchigiani. Con questa legge sosterremo chi vuole intraprendere un percorso di disintossicazione, tuteleremo i soggetti più deboli in particolare bambini, giovani e future mamme e proteggeremo l’ambiente”;