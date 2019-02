Le Marche e Senigallia pronte ad accogliere LiberaIdee Diversi appuntamenti in programma, tra cui un incontro a San Rocco col procuratore Sottani

Sta per iniziare il viaggio di LiberaIdee nelle Marche, un percorso nazionale di ricerca sociale partecipata sulla presenza e percezione delle mafie e della corruzione condotto con un approccio innovativo, volto non solo a descrivere le azioni criminali, ma anche a indagare sulla percezione del fenomeno nei diversi contesti, mettendo insieme due visioni: quella percettiva diffusa e quella qualitativa di chi fa un lavoro da un punto di vista inquirente e di azione repressiva contro le mafie.



Nelle Marche LiberaIdee si svolge dal 22 al 28 febbraio 2019 in particolare a Senigallia ma anche in altre città della regione. Poi sempre a Senigallia si svolgerà a livello regionale la giornata in ricordo della vittime innocenti delle mafie il 21 marzo 2019.

Il primo appuntamento è venerdì 22 febbraio con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona Sergio Sottani trascorrerà la giornata a Senigallia. Al mattino incontrando prima gli studenti e poi presentando la ricerca di LiberaIdee sulla percezione e la presenza delle mafie e della corruzione nelle Marche insieme a Stefano Busi della presidenza di Libera e a Paola Senesi referente di Libera per le Marche. L’appuntamento alle ore 12 presso la Sala del consiglio comunale di Senigallia apre la settimana con l’intento di conoscere ciò che c’è nella regione e ciò che è percepito.

Nel pomeriggio, sempre nella sala del Consiglio comunale, un seminario di approfondimento con le categorie economiche e sociali per confrontarsi sulle questioni vive del territorio.

Infine alle ore 18 presso l’Auditorium san Rocco un incontro pubblico dove sarò possibile insieme al Procuratore avere uno spaccato sulla situazione in regione per quello che riguarda mafie e corruzione.

Sabato 23 febbraio due momenti di animazione. Il primo alle ore 16 presso il campo polivalente di Borgo Molino in via Vico con un quadrangolare di calcetto. Il luogo è stato scelto perchè la ritrutturazione del campo è stata possibile anche grazie ai proventi dell’asta di Libera al Caterraduno del 2014. Quattro squadre – ognuna intitolata a una vittima innocente delle mafie – daranno vita a un simpatico confronto umano e sportivo. Dopo cena poi, alle ore 21, il Teatro Portone ospiterà lo spettacolo teatrale “La Mafia non esiste” della Compagnia Fuoritempo.

L’ingresso e gratuito e porteranno la loro testimonianza Peppino Paolini, sindaco di Isola del Piano dove è presente un bene confiscato, e Paola Senesi di Libera Marche.