Ricostruzione, Anci Marche: “Più rispetto per i Sindaci e meno polemiche” Il presidente Maurizio Mangialardi: "Necessaria l'unità di intenti"

142 Letture Associazioni

“Rispetto per i Sindaci e unità di intenti”. Ecco i baluardi intorno ai quali Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche richiama tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione a partire dai sindaci, per marciare nella stessa direzione per ottenere i risultati auspicati.