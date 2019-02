Incontro di lettura e laboratorio alla Biblioteca Speciale della Fondazione ARCA di Senigallia Il 22 febbraio 2019 alle ore 17, si partirà dalla lettura del testo "La zuppa dell'orco", presso la libreria IoBook

81 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 22 febbraio torna a far visita alla Biblioteca Speciale l’artista Hisako Mori.

La vincitrice del premio Marche 2018 ha già collaborato con la Biblioteca Speciale lo scorso 25 gennaio, dando vita ad un laboratorio creativo in seguito alla lettura del volume “Il sole fra le dita” da parte del volontario Roberto Rossini. Grazie alla tecnica dell’acquerello, ha accompagnato i ragazzi ad interpretare quello che avevano sentito e visto.

In questa nuova giornata insieme si partirà, alle ore 17, dalla lettura del testo “La zuppa dell’orco”, presso la libreria IoBook, per poi proseguire in Biblioteca con il laboratorio creativo.