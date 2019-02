A Senigallia prende il via un ciclo di cinque incontri della “Scuola di Formazione Politica” Promossa da "Energie per Senigallia, energie per le Marche" con "Centro Studi europeo Patria Europa". Ecco il calendario

L’Associazione culturale e politica ‘Energie per Senigallia, Energie per le Marche’ in collaborazione con il ‘Centro Studi europeo Patria Europa’ hanno ideato e organizzato il primo ciclo di incontri della ‘Scuola di Formazione Politica’.

Il Presidente dell’Associazione Massimo Bello e il responsabile del settore cultura, Claudio Piersimoni, il Consigliere Davide Da Ros, con il contributo del Presidente del Centro Studi europeo, con sede a Bruxelles, Paolo Meucci, hanno definito un primo calendario di incontri informativi aperto a tutti coloro, che desiderino approfondire e conoscere temi di attualità politica, economica e culturale. Per iscriversi al ciclo di incontri, basta inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: energie.senigallia.marche@gmail.com

I cinque appuntamenti si terranno a Senigallia, nella sala conferenze del ‘Centro Sociale Saline’ (Via dei Gerani 8 – primo piano del centro commerciale), dalle ore 15 alle ore 17.

Alla fine del primo corso di formazione, che è del tutto gratuito, verrà consegnato un ‘attestato di partecipazione’. Ecco le date e gli argomenti, che saranno trattati:

“Il debito pubblico: definizione generali e composizione” – 23 febbraio 2019;

“Come si finanziano gli Stati UE, BCE, Banche nazionali e debito bancario” – 2 marzo 2019;

“Debito pubblico e inflazione” – 15 marzo 2019;

“Debito pubblico e disoccupazione” – 23 marzo 2019;

“Gli enti locali, l’Unione europea e i finanziamenti europei. Organizzazione e funzionamento” – 30 marzo 2019.

