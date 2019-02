Domenica 17 febbraio “Andar per fiabe” al teatro comunale di Cagli Danza e circo animano Il circo delle bolle di sapone in su

134 Letture Fuori dalle Mura

Andar per fiabe, Rassegna sostenuta da MiBAC, Regione Marche e AMAT in collaborazione con i Comuni del territorio e Provincia di Pesaro e Urbino arriva domenica 17 febbraio alle ore 17 al Teatro Comunale di Cagli, in collaborazione con Istituzione Teatro Comunale di Cagli.