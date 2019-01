Il beach cross sulla spiaggia di Senigallia è un successo e si prepara al gran finale L'idea di un gruppo si appassionati si sta rivelando vincente

Nata dall’idea di un gruppo appassionati di motocross capitanati da Omero Piersanti, titolare del Team Green Race Mx e da Omero Piersanti, con l’aiuto fondamentale del Motoclub Senigallia, si sta svolgendo il Beach Cross Senigallia, sul lungomare Mameli di Senigallia.



L’iniziativa, che era già stata sperimentata nel 2016, ha avuto un successo di pubblico e piloti oltre ogni aspettativa. Dal 12 gennaio, data di inizio, hanno partecipato ad oggi oltre 200 piloti, provenienti da tutta Italia, dal Veneto alla Puglia, Emilia Romagna fino alla Sicilia.

Da anni ormai i piloti del motocross durante la stagione invernale si allenano sui terreni sabbiosi difficili in modo da essere pronti per la stagione delle gare su sabbia, che ormai ci sono in tutta Italia, ed in più è stato possibile far provare l’esperienza dei circuiti sabbiosi anche ad amatori ed appassionati.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai giovani e giovanissimi ai quali è stato dedicato un facile tracciato fettucciato all’interno del quale gli organizzatori e la FMI hanno organizzato corsi gratuiti di guida.

Oltre a questo sono stati realizzati altri due tracciati, uno per il minicross, e le piccole moto automatiche per i piccolissimi ed un tracciato più impegnativo per i più esperti e piloti.

Ciliegina sulla torta sarà la presenza questo week end della squadra cross della Polizia di Stato delle Fiamme Oro capitanata dal direttore sportivo Massimo Beltrami, che hanno scelta la città di Senigallia anziché andare sulle più blasonate piste della Sardegna, luogo scelto ormai dai piloti professionisti per allenarsi.

La manifestazione si è svolta seguendo tutti i regolamenti e norme previste per questo tipo di manifestazioni, delimitando le dune per salvaguardare flora e fauna presente, grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli Enti coinvolti, Capitaneria di Porto, Amministrazione Comunale, CO.RE della F.M.I Marche e Croce Rossa, sempre presente durante lo svolgimento dei turni di prova, oltre alla fattiva presenza dei soci del Motoclub Senigallia e di appassionati che hanno aiutato a far si che tutto si svolgesse nella massima sicurezza e tranquillità.

Soddisfatti gli organizzatori di questo successo.”Crediamo che manifestazioni di questo livello possano essere un ulteriore occasione di far conoscere la città specie in un periodo completamente fuori stagione. Non dimentichiamo che la nostra città fino agli anni 80 era famosa in tutta Italia per la pista da cross “Fossa del Diavolo” e quindi basterebbe poco per rilanciarla anche in questo settore. In altre località sta diventando un appuntamento fisso, muovendo numeri importanti di piloti e seguito. Abbiamo realizzato tutto il progetto seguendo alla lettera ogni regolamento anzi mettendo anche servizi ulteriori per la sicurezza di partecipanti e pubblico. Speriamo di non aver arrecato disturbo e ringraziamo gli abitanti della zona per la disponibilità dimostrata. Dalla settimana prossima, oltre ad un bilancio di questi giorni, studieremo come migliorare ancora l’iniziativa. Per ora ringraziamo tutti coloro che ci hanno creduto, a partire dagli sponsor.”

Sabato 19 e domenica 20 quindi gran finale con gli allenamenti della squadra delle Fiamme Oro e di tutti i piloti che vorranno percorrere fino a domenica i vari tracciati. Si ricorda che l’accesso alle piste per il pubblico è gratuito, mentre per i piloti è necessario avere la licenza FMI.

