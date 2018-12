A Senigallia, per il dolcissimo Natale 2018 son tornati Tania e Gianluca di “Sicilia in Bocca” Tutti i sapori siciliani in una carrellata di frutta, verdura, dolci, vini, artigianato, prodotti tipici tra cui spiccano le arance di Palagonia

“Sicilia in Bocca”, è l’unico e originale negozio di Senigallia situato in via Cellini 16, dove si possono trovare e gustare tutti i sapori siciliani.

I proprietari, marito e moglie Gianluca e Tania sono di Palagonia, la capitale delle arance della Sicilia. Palagonia è un piccolo paese in provincia di Catania e la sua economia è incentrata sulla coltivazione degli agrumi, nello specifico delle arance con uniche caratteristiche ed è per questo che vengono esportate in tutta Europa.

All’interno di “Sicilia in Bocca”, il negozio in via Cellini 16 di Senigallia, troverete una vera e propria carrellata di tutti i prodotti tipici siciliani: olive, frutta, ortaggi, sottoli come pomodori secchi, funghi misti, melanzane alla contadina, peperoncini piccanti alla catanese, carciofini, peperoncini ripieni e tanto altro, e poi pesti, patè, sughi pronti siciliani, marmellate artigianali, vini bianchi, neri e rosati e un buonissimo Zibibbo, cioccolata di Modica, grissini catanesi.

Una menzione speciale per i piatti forti di “Sicilia in Bocca”, le arance e i limoni di Palagonia, capitale delle arance rosse, carciofi di Ramacca, zucca arancione di Sicilia, pomodori di Pachino.

Da “Sicilia in Bocca”, negozio di prodotti tipici a Senigallia, in via Cellini 16, anche una vasta produzione di biscotti alla pasta di mandorla con una varietà di 30 gusti che rispecchiano gli agrumi della Sicilia, biscotti ai fichi, cassatelle in vari gusti di Agira, cannoli con ricotta.

Tania e Gianluca di “Sicilia in Bocca” propongono anche le olive e l’olio di Mineo, liquori e creme con tutti i sapori dell’Etna per esempio al pistacchio, mandorle , arancia, melone, nocciola e tanti altri, marmellate fatte solamente con agrumi (buccia compresa) e zucchero: un aroma assolutamente raro di un antico segreto tramandato da un principe catanese. Tutti i giorni troverete peperoni, cipolle e patate arrostite, insalate pronte, panini farciti e succulenti taglieri a pranzo.

Un delizioso angolo è dedicato alle famose ceramiche di Caltagirone.

Per il Natale, sulle tavole di tutti i senigalliesi non potrà mancare il panettone artigianale siciliano a lievitazione 48 ore ai gusti pistacchio, mandorlato, agli agrumi e ai canditi, senza dimenticare i famosi cannoli siciliani.

Gianluca e Tania di “Sicilia in Bocca” in via Cellini 16 a Senigallia, vi faranno gustare (solo su prenotazione) la deliziosa cassata siciliana.

Tania e Gianluca, nell’augurare un dolcissimo Natale e delle serene Festività a tutta la loro Clientela, ricordano che il negozio rimane aperto a orario continuato dal lunedì al sabato.

Un dolcissimo Natale a tutti da “Sicilia in Bocca”!

Sicilia in Bocca

via Cellini, 16

Senigallia (AN)

tel: 3286671224

Facebook: Sicilia in Bocca