Un’intera vallata ha ricordato a Corinaldo le vittime della Lanterna Azzurra In tantissimi alla fiaccolata di venerdì 14 dicembre: domenica 16 dicembre corteo a Senigallia

640 Letture Cronaca

Circa duemila persone hanno partecipato nella serata di venerdì 14 dicembre a Corinaldo alla fiaccolata in ricordo delle vittime della Lanterna Azzurra.



Nonostante la pioggia e il freddo sin dalla partenza nell’area Zipa, in tanti hanno voluto mostrare vicinanza alle famiglie delle sei vittime, e dei feriti, in un percorso arrivato fino al luogo della strage, in rigoroso silenzio per rispetto del dolore di un’intera comunità.

“Un corteo lunghissimo, tantissimi giovani, una comunità intera che si è ritrovata”, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, presente all’iniziativa, a cui hanno partecipato anche i sindaci del territorio.

“Non dimenticheremo” si leggeva in uno striscione all’inizio del corteo e dimenticare una tragedia così assurda sarà davvero impossibile.

Un’altra fiaccolata si terrà a Senigallia dalle 17 di domenica 16 dicembre (foto a fianco): una “Marcia per la vita” che partirà dalla Rotonda e farà sei tappe, ognuna per ricordare di volta in volta – con un minuto di silenzio – ciascuna vittima.

Foto in evidenza tratta dalla pagina facebook dell’Arvultùra