Al Teatro La Fenice il grande balletto di “Il lago dei cigni” Balletto di San Pietroburgo Classical Tradition venerdì 14 dicembre

118 Letture Cultura e Spettacoli

Il lago dei cigni balletto in quattro atti con le coreografie di Marius Petipa sulla musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij va in scena proposto dal Balletto di San Pietroburgo Classical Tradition venerdì 14 dicembre, fuori abbonamento in collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico Siciliano, nel cartellone di danza del Teatro La Fenice proposto da Comune e AMAT con il sostegno di MiBAC e Regione Marche.



Rappresentato ininterrottamente ovunque per quasi un secolo e mezzo e oggi il balletto più famoso al mondo, «Il lago dei cigni» mantiene intatto tutto il suo fascino tanto per il tema – l’eterna lotta fra bene e male, rappresentata dalle figure del cigno bianco e del cigno nero – quanto per la musica, innovativa al tempo e oggi pienamente compresa e amata dal pubblico, quanto per la coreografia e l’atmosfera che accompagna l’apparizione della protagonista Odette.

La romantica trama del libretto, basata su una antica fiaba tedesca, racconta della principessa Odette che, per un sortilegio del malefico mago Rothbart a cui si è negata, è costretta a trascorrere le ore di luce sotto le sembianze di un cigno bianco. Soltanto da un giuramento d’amore potrà sconfiggere la maledizione.

Nottetempo il principe Sigfrid si imbatte in Odette e, innamorandosene, promette di salvarla. Ad una festa nella reggia di Sigfrid il mago gli presenta sua figlia che ha assunto le sembianze di Odette e il principe, convinto di trovarsi al cospetto della vera Odette, le giura eterno amore. Ma a quel punto il mago rivela la vera identità della fanciulla e Odette, destinata alla morte, scompare nelle acque del lago. Sigfrid, disperato, decide di seguirla. Questo suo gesto romperà l’incantesimo e permetterà ai due giovani innamorati di vivere per sempre felici.

Biglietti da 30 a 45 euro in prevendita alla biglietteria del Teatro La Fenice (via Cesare Battisti 9 tel. 071/7930842 e 335/1776042) aperta nei giorni di spettacolo dalle 17.

Prevendite anche su vivaticket.it. e al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.