Referendum sulla fusione dei comuni nelle Marche, modificata la legge Se c'è discordanza nell'esito verrà chiesto un ulteriore parere ai Consigli comunali

104 Letture Politica

Via libera in Prima commissione affari istituzionali-bilancio alla modifica della norma sui processi di fusione dei comuni. Nella seduta del 3 dicembre è stata approvata a maggioranza la proposta di legge, a iniziativa della Giunta regionale, relatori il presidente Francesco Giacinti (Pd) e il vicepresidente Gianni Maggi (M5s), che aggiorna le norme per istituire un nuovo comune mediante fusione di due o più comuni.