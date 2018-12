Tennistavolo: progetto tecnico regionale a gonfie vele Il prossimo stage è previsto a metà febbraio

Al Centro Olimpico si è svolto domenica mattina il terzo stage del progetto tecnico regionale della Federazione Tennistavolo sotto la guida del referente Nicola Falappa. Presenti i tecnici delle società ed un allenatore dello staff tecnico centrale, oltre 30 ragazzini sono stati suddivisi in tre gruppi di valore similari, destinatari di programmi differenti per contenuto tecnico.



Le società della regione che sviluppano il vivaio (altre società sono costituite solamente da adulti perché il ping-pong è uno di quei sport praticabili con profitto anche da adulti) stanno partecipando sempre con maggiore entusiasmo al nuovo programma regionale che punta sulla collaborazione tra società e sulla crescita di allenatori giovanili. I numeri, in continuo aumento, stanno dando ragione al CR Marche che nel prossimo anno investirà più risorse nel settore under 14, fino agli allievi per intenderci.

Uno dei motivi del successo dipende anche dal Centro Olimpico che con i suoi 16 tavoli dà la possibilità di ospitare tutti i giovani iscritti, condizione che alle altre società costerebbe parecchi sforzi, se non altro per l’allestimento della palestra e la successiva liberazione, senza tener conto dell’elevato numero di tavoli che richiederebbe costi accessori di logistica. A Senigallia invece, l’impianto è sempre disponibile con i suoi 16 tavoli, anche se il giorno prima ha ospitato le gare di campionato.

Il prossimo stage è previsto a metà febbraio.