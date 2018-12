Mobilità sostenibile, il progetto TRAM Best Practice delle Marche a Manchester L'assessore Sciapichetti: "Le Marche hanno un ruolo da protagonista nell'offrire risposte concrete alla tematica"

Proseguono le attività del progetto europeo TRAM(Towards new Regional Action plans for urban sustainable Mobility) sulla tematica della mobilità urbana sostenibile: l’ultimo appuntamento, svolto il 21 novembre scorso a Manchester, Regno Unito, è stato un seminario internazionale tematico, focalizzato sulla mobilità sostenibile e il confronto tra esperienze come momento di apprendimento e condivisione tra Paesi e realtà europee.