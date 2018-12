Regione Marche e Trenitalia hanno concordato il piano neve 2018-2019 Sulla base del bollettino meteo RFI attiverà una Task Force per il monitoraggio dell'evoluzione meteorologica

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra la Regione, Rfi e Trenitalia per concordare insieme le modalità di azione per fronteggiare l’emergenza che si genera in occasione delle nevicate nel territorio marchigiano.