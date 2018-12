Santa Barbara, festeggiano anche i Vigili del Fuoco di Senigallia e Ancona Martedì 4 dicembre le celebrazioni per la patrona, circa 8.000 gli interventi in provincia in un anno

Come tradizione martedì 4 dicembre i Vigili del fuoco festeggeranno la loro patrona, Santa Barbara. La celebrazione religiosa si terrà congiuntamente alla Marina Militare alle ore 10.30 e presso il Duomo di San Ciriaco di Ancona con la Santa Messa officiata da S.E. Mons. Angelo Spina Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo alla presenza delle massime autorità civili e militari.

Le commemorazioni in programma inizieranno alle 9.00 presso la sede del Comando Provinciale dorico con la deposizione di una corona d’alloro nella lapide in memoria dei caduti in servizio da parte del Comandante Ing. Dino Poggiali.

A nove dipendenti sarà attribuito l’attestato di lodevole servizio mediante la consegna della Croce di Anzianità mentre ai familiari di un vigile recentemente deceduto sarà consegnata la Medaglia alla Memoria.

Sotto l’aspetto prettamente operativo si segnala che nell’ultimo anno da tutte le sedi operative della provincia (Ancona, Arcevia, Fabriano, Falconara M.ma, Jesi, Osimo e Senigallia) sono stati effettuati oltre 7900 interventi di soccorso; mentre, nelle aree colpite dal terremoto, continua il lavoro per la messa in sicurezza di edifici e viabilità.

Inoltre i Vigili del Fuoco di Ancona sono stati impegnati per il crollo del ponte di Genova e le avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il Veneto.