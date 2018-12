Lega Senigallia: “Pronti a collaborare con la consulta degli immigrati” "Siamo riusciti a trovare un’intesa su cui lavoreremo per mettere in cantiere una serie di iniziative"

La LEGA di Senigallia è soddisfatta del Convegno di ieri sera su immigrazione, sicurezza, legalità e ordine pubblico. Una ‘tavola rotonda’, promossa anche dal partito di Matteo Salvini, che ha aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione “Energie per Senigallia, Energie per le Marche”. Argomenti, che la LEGA porta avanti da tempo, attraverso proposte e iniziative, che in queste settimane stanno sortendo un interesse diffuso.



Davide Da Ros, Coordinatore comunale e Consigliere Capogruppo al Consiglio Comunale di Senigallia, e Massimo Bello, Consigliere Capogruppo al Consiglio di Ostra Vetere e al Consiglio dell’Unione, hanno rappresentato la LEGA, ieri sera, in un importante e stimolante confronto tra ‘addetti ai lavori’, da cui sono scaturite proposte e analisi, che abbracciano anche il ‘pensiero e la posizione’ del partito del Ministro Salvini. Il Convegno, infatti, ha visto, all’ordine del giorno del dibattito, anche il Decreto, convertito in legge pochi giorni fa dal Parlamento, che porta il suo nome.

“L’incontro pubblico di ieri sera – hanno detto Bello e Da Ros – è stato di qualità e di spessore. Non solo per la qualità dei relatori, ma anche perché per la prima volta, a Senigallia, siamo riusciti a mettere attorno allo stesso tavolo Lega, Fratelli d’Italia, associazioni e istituzioni, confrontandoci e discutendo serenamente, pacificamente e in modo costruttivo di tempi che, in altri tempi, avrebbero innervosito un po’ tutti. Ciò significa che vi è stato un salto di qualità, soprattutto nei contenuti e nella proposta delle soluzioni. Ecco perché il Convegno di ieri sera è stato un passo avanti importante. Siamo riusciti, tutti insieme, a guardare i problemi, analizzandoli da ‘angolazioni diverse’, lontano da qualsivoglia strumentalizzazione, demagogia e retorica, confrontandoci sui dati e sui contenuti. Ieri sera è stata offerta la dimostrazione di una Politica, con la ‘P’ maiuscola, davvero di qualità, da parte di tutti i relatori e gli interventi.”

“L’effetto più importante è stato che alla fine del dibattito, siamo riusciti a trovare un’intesa e a condividere una ‘sintesi’, su cui lavoreremo per mettere in cantiere una serie di iniziative e proposte, che vanno nella direzione dei temi trattati al Convegno. Intanto, nei prossimi giorni, come LEGA, inizieremo un percorso di incontri con la Consulta degli Immigrati di Senigallia e con il Presidente Mohamed Malih, che si sono resi disponibili a percorrere insieme questa strada nuova di collaborazione fattiva sui contenuti e sui fatti, lasciando ad altri strumentalizzazioni, demagogia e retorica”.

