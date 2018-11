In scena al Museo Nori De’ Nobili la passione per il ritratto degli artisti contemporanei Sabato 1 dicembre alle ore 18.30 inaugurazione della mostra intitolata “Il Ritratto nelle Arti Visive Contemporanee”

Sabato 1 dicembre 2018, alle ore 18.30, il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli invita il pubblico all’inaugurazione della mostra intitolata “Il Ritratto nelle Arti Visive Contemporanee”, curata da Maria Jannelli e Simona Zava. Al vernissage interverrà Manuela Bora, Assessore Regionale alle Pari Opportunità.



“Si tratta di un nuovo originale progetto del Museo e del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee Nori de’ Nobili, realizzato in collaborazione con il Museo Alda Merini di Milano e con il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio” scrive il prof Bugatti, direttore dell’istituzione museale di Trecastelli, sottolineando che, “l’occasione di presentare un’esposizione, dove scultura, pittura, disegno e fotografia s’incontrano, consente una panoramica di trentacinque artisti di grande rilievo, alcuni appartenenti al territorio marchigiano e altri provenienti da tutta Italia“.

La mostra realizza uno “sguardo d’autore” sulla tematica del ritratto, confermando come i grandi messaggi espressivi del passato tornino coinvolgendo i maestri contemporanei. La mostra “IL RITRATTO NELLE ARTI VISIVE CONTEMPORANEE” sviluppa un vasto progetto espositivo. Promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Trecastelli e dal Museo Nori De’ Nobili, in collaborazione con il Museo comunale d’arte moderna e della fotografia di Senigallia, con la Casa delle Arti-Museo Alda Merini di Milano e con il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio, l’evento ha il patrocino della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche. L’ingresso e le visite guidate, per singole persone e gruppi, sono gratuiti.

“Ecco dunque” conclude il prof. Bugatti, “un’esposizione che costituisce un’imperdibile occasione per apprezzare le opere di autori di prestigio come Floriano Bodini, Francesca Vitali Boldini, Giuseppe Brunetti, Gianni Cappello, Angelo Casati, Giancarlo Cazzaniga, Leonardo Cemak, Mino Ceretti, Silvio Ceccarelli, Virginia Dal Magro, Antonio Delle Rose, Mirna Donadoni, Marina Falco, Renato Galbusera, Gianantonio Gennari, Maria Jannelli, Piero Marchetti, Matè, Antonio Miano, Francesco Messina, Maria Mulas, Barbara Namhad, Alfonso Napolitano, Alessandro Papetti, Ruggero Passeri, Pico Romagnoli, Rosario Ruggiero, Maria Luisa Simone, Domenico Simonini, Pierangelo Tronconi, Sabina Trifilò, Michela Usanza, Franco Vasconi, Velasco Vitali, Qiao Zhang”.