L’anatomopatologa Elisabetta Prete di Marche Nord “Laudato medico 2018” Il premio dimostra l’eccellenza della rete senologica di Marche Nord

Elisabetta Prete, Dirigente medico dell’azienda Ospedaliera Marche Nord, premiata a Milano, per la categoria dei Patologi con il ‘Riconoscimento U.V. al Laudato Medico 2018’, durante l’iniziativa istituita dall’Associazione Europa Donna Italia, per preservare l’eredità umana del Professor Umberto Veronesi e per mantenere viva la sua visione del ruolo del medico vicino alle pazienti.