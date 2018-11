Torna “Banchi di Prova”, la giornata di orientamento dedicata alla scelta della scuola superiore Appuntamento domenica 2 dicembre dalle ore 10 alle ore 19

Il 2 dicembre torna “Banchi di Prova”, l’appuntamento organizzato dal Comune di Senigallia per offrire agli studenti delle scuole secondarie di primo e ovviamente alle loro famiglie, un’occasione per informarsi e orientarsi sulle opportunità offerte dagli istituti superiori cittadini. Un momento, dunque, molto importante, considerato che entro il prossimo 31 gennaio dovranno essere formalizzate le iscrizioni.



Giunta alla sesta edizione, la kermesse si aprirà alle ore 10 nella sala conferenze della Biblioteca comunale Antonelliana, dove si terrà l’incontro pubblico “Aiutare i figli a crescere”, con lo psicologo orientatore Gianluca Antoni. Nel pomeriggio, nella medesima sala, ci sarà poi la tradizionale presentazione dell’offerta formativa da parte delle singole scuole, che si svolgerà secondo il seguente orario: ore 15,30 liceo scientifico “Medi”, ore 16 Iis “Padovano”, ore 16,30 Iis “Panzini”, ore 17 Itcg “Corinaldesi”, ore 17,30 liceo classico “Perticari”. Per tutta giornata, le stesse scuole allestiranno anche i loro stand espositivi nei locali dell’Ex Ostello di via Marchetti.

“Un momento molto importante – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Simonetta Bucari – perché offre ai ragazzi e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere e orientarsi nella ricca vetrina dell’offerta scolastica cittadina e di compiere una scelta consapevole sul percorso di studio da intraprendere, anche al fine di contrastare il negativo fenomeno della dispersione scolastica”.

“Si rinnova un appuntamento fondamentale per i nostri ragazzi – aggiunge il consigliere delegato per le Politiche giovanili Lorenzo Beccaceci – che si accingono a compiere una scelta molto importante per il loro futuro. Il nostro obiettivo è proprio quello di mettere i giovani nelle condizioni migliori per affrontare questo delicato passaggio, fornendo loro, con l’insostituibile contributo delle scuole cittadine, tutti gli strumenti più adeguati. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Informagiovani per il lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento”.

Ancora in Biblioteca, ma nella sala lettura, dalle ore 10 alle ore 19, si svolgerà invece la sezione “Incontriamo i Peer”, dove i ragazzi che devono scegliere il futuro indirizzo di studio potranno incontrare gli studenti che già frequentano le scuole superiori.

Dalle ore 10 alle ore 19, inoltre, all’Informagiovani si terrà la sezione “Prof Orienta”, dove sarà possibile approfondire l’orientamento tramite l’incontro individuale con i professori delle diverse scuole, mentre Palazzetto Baviera ospiterà il laboratorio “Esplorando le professioni con S.OR.PRENDO”, progetto della Regione Marche per l’implementazione del software nel sistema di orientamento regionale.

Sempre a Palazzetto Baviera, infine, dalle ore 15 alle ore 17 e dalle ore 17 alle ore 19, si svolgeranno due laboratori di gruppo per i ragazzi con lo psicologo orientatore Patrizio Massi.

Tutti gli incontri e i laboratori sono gratuiti. Durante la manifestazione sarà distribuito ai partecipanti il calendario di scuole aperte, con le date e gli orari degli incontri di orientamento organizzati dalle scuole nei mesi di dicembre e gennaio. Dalle ore 13 alle ore 14 le attività saranno sospese per la pausa pranzo.