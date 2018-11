Progetto europeo TRAM, la Bicipolitana di Pesaro a Manchester La rete di ciclabili di Pesaro buona pratica in Europa

Il comune di Pesaro ha presentato il 21 novembre 2018 la Bicipolitana come “Buona Pratica” da esportare in Europa. Il Comune, infatti, è coinvolto in qualità di stakeholder nel progetto europeo denominato TRAMe finanziato nell’ambito del Programma Interreg Europe 2014-2020, di cui Regione Marche è partner capofila.