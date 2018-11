Cadavere in spiaggia a Porto Sant’Elpidio. E’ un 46enne di Civitanova Marche Si ipotizza un malore all'origine del decesso. L'uomo era in costume ed è annegato durante un bagno fuori stagione

73 Letture Fuori dalle Mura

Tragico epilogo per un bagno in mare fuori stagione, nella mattinata di mercoledì 21 novembre sul litorale nord di Porto Sant’Elpidio, dove un 46enne di Civitanova Marche è stato trovato cadavere, riverso a terra sulla battigia in costume da bagno.