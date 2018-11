Il Lions Club Senigallia e la Croce rossa italiana per il diabete Allestito uno spazio destinato all’informazione sui rischi legati all’insorgenza di questa patologia

73 Letture Associazioni

Nel corso della giornata di venerdì 16 novembre, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, sezione di Senigallia, in collaborazione con i Soci del Lions Club Senigallia coordinati dalla Presidente Prof. Fulvia Principi, hanno allestito uno spazio coperto nello spazio antistante la Rotonda a Mare destinato all’informazione sui rischi legati all’insorgenza del Diabete.



La manifestazione si è svolta in concomitanza del Congresso Medico “LE NEUROPATIE DIABETICHE” tenutosi a Senigallia presso la Rotonda A Mare e organizzato dall’U.O.D. di Diabetologia e Nutrizione Clinica diretta dalla D.ssa Silvana Manfrin, sotto il Patrocinio della “Associazione per la tutela del Diabetico”, della “Associazione Medici Diabetologi Marche” e dell’ASUR Marche n. 2,

Oltre alla consegna di vario materiale illustrativo, sono stati eseguiti degli screening di base che prevedevano un questionario sulle abitudini di vita del soggetto, la misurazione di alcuni parametri clinici come il peso, l’altezza, il giro-vita, la massa corporea, la Pressione Arteriosa ed infine la misurazione della glicemia.

E’ stato esaminato circa un centinaio di soggetti, alcuni dei quali hanno avuto delle informazioni sul reale rischio di incorrere personalmente nella malattia diabetica nel giro di alcuni anni.

La possibilità di conoscere anzitempo il rischio di contrarre una malattia importante come il Diabete rende estremamente proficua la pratica dello screening, obiettivo che si prefigge la Giornata Mondiale del Diabete, creata dalla federazione internazionale del Diabete (IDF) e dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché il Lions International che lo ha posto tra i suoi obiettivi principali nel mondo.

da Lion Dr. Dario Pescosolido