Bando sport e periferie: 11,8 milioni di finanziamenti per 34 progetti nelle Marche Ceriscioli: "Frutto della grande collaborazione con il Coni. Va difesa la sua autonomia"

“Bando sport e periferie 2017: un bando fortemente voluto dal Coni e dall’allora Ministro dello Sport Lotti che arriva finalmente a compimento.

Per le Marche si tratta di un grandissimo risultato: 34 progetti approvati in 32 Comuni del nostro territorio e 11,8 milioni di euro di finanziamento. Una percentuale rispetto al totale delle risorse a disposizione di oltre il 10%, cinque volte quello che in proporzione dovrebbe avere le Marche.