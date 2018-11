Ceriscioli e Coldiretti sulle Tre Stelle Michelin ad Uliassi "Uno stimolo a fare sempre meglio anche per gli agricoltori"

“La terza stella di Mauro Uliassi è un grande traguardo per tutto il territorio che lo chef, nella sua ricerca professionale, riesce a esaltare. Come Coldiretti Marche ci congratuliamo con lui nella speranza che sia stimolo e ispirazione per chi si affaccia alla professione ma anche per gli agricoltori che, cercando costantemente la qualità, riescono a fornirgli i migliori ingredienti per la sua cucina“.