Senigallia, quattro appuntamenti con la danza nel cartellone della Fenice La rassegna si apre venerdì 30 novembre con i solisti della Daniele Cipriani Entertainment che portano sul palco “Mediterranea”

Quattro titoli che abbracciano il meglio degli stili contemporanei e le proposte di ricerca, due in scena alla Fenice e altrettanti nello spazio della Rotonda a Mare, compongono la sezione dedicata alla danza del programma teatrale cittadino curata interamente dall’AMAT e proposto con il Comune in collaborazione con la Compagnia della Rancia e il sostegno di MiBAC e Regione Marche.



La rassegna si apre venerdì 30 novembre con i solisti della Daniele Cipriani Entertainment che portano sul palcoscenico del Teatro La Fenice “Mediterranea”. La coreografia di Mauro Bigonzetti, la più rappresentata nel mondo dell’artista, è una vera circumnavigazione del Mediterraneo attraverso la musica delle culture che vi si affacciano e fa viaggiare lo spettatore nello spazio e nel tempo, mettendo in risalto forza giovanile e bellezza, energia e velocità. I due protagonisti maschili, l’Uomo di Terra e l’Uomo di Mare, fungono da filo conduttore dello spettacolo, con la danza come simbolo di unione tra le diverse culture che animano questo Mare Nostrum, nell’evocazione di emozioni opposte.

Giovedì 7 febbraio è la volta dell’americana David Parsons Dance Company che, con la sua danza atletica e vitale ha negli anni lasciato un segno nell’immaginario collettivo con coreografie che sono veri e propri “cult” del genere. Parsons Dance incarna alla perfezione la forza dirompente di una danza piena di energia e positività, acrobatica e comunicativa al tempo stesso, in grado di miscelare tecniche e stili e ottenere effetti magici e divertenti, che trasmettono gioia di vivere.

Seguono quindi i due appuntamenti con la danza alla Rotonda a Mare: venerdì 22 marzo la serata “Anticorpi Explo”, che propone alcune delle più interessanti e originali performance emerse dalla Vetrina della giovane danza d’autore promossa dal network Anticorpi XL, di cui AMAT è partner per le Marche, e, per concludere, sabato 13 aprile, “Sotto a chi danza”, una serata dedicata alle performance di giovani artisti marchigiani che alla Rotonda presenteranno in formato breve i propri lavori. L’iniziativa vuole monitorare l’attività dei professionisti e scoprire nuovi talenti offrendo un’occasione di visibilità ai progetti selezionati da una commissione in un proficuo confronto tra artisti in scena e pubblico

Biglietti e informazioni: Teatro La Fenice (via Cesare Battisti 9 tel. 071/7930842 e 335/1776042, aperta nei giorni di spettacolo dalle 17 e domenica dalle 16); AMAT, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net. Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

