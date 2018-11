Mangialardi sulla terza stella Michelin di Uliassi “Premio meritato per uomo che ha fatto della sua passione arte”

“Questo nuovo prestigioso riconoscimento, che pone di fatto il nostro Mauro Uliassi tra i migliori dieci chef italiani, è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità e per l’intera regione Marche.



Le tre stelle con cui la Guida Michelin ha incoronato Mauro rappresentano il meritato premio a un uomo che ha fatto della sua passione un’arte, e della sua arte un marchio d’eccellenza che contribuisce sempre più in maniera determinate a promuovere l’immagine di Senigallia in Italia e nel mondo, rendendola un punto di riferimento riconosciuto e riconoscibile nel panorama del turismo enogastronomico. A Mauro, dunque, oltre alle ovvie congratulazioni, va il più sentito ringraziamento di tutta l’Amministrazione comunale e della città e il sincero augurio che il futuro gli riservi nuovi e importanti successi”.

Così il sindaco Maurizio Mangialardi, sull’assegnazione della terza stella a Mauro Uliassi da parte della prestigiosa Guida Michelin 2019.