Senigallia: all’auditorium San Rocco Stefano Busi presenta “LiberaIdee” Il componente dell'associazione contro le mafie Libera parla del nuovo progetto sabato 17 novembre

Libera è una rete di associazioni coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.



Quest’anno Libera presenta “LiberaIdee”: un percorso nazionale di ricerca sociale partecipata su mafie e corruzione che ha condotto a una lettura completa, attuale e condivisa di ciò che oggi sono mafia e antimafia.

La prima fase del percorso ha visto una mappatura territoriale di mafie e antimafia, della presenza di organizzazioni mafiose ed episodi di corruzione.

Ogni regione sta promuovendo momenti di confronto con amministratori pubblici, scuole, associazioni, movimenti di base durante una settimana cercando di interessare fasce diverse della popolazione, a partire dai giovani, per rispondere alla loro esigenza di essere agenti attivi del cambiamento, ma anche perché oggi la condizione giovanile è un fatto di giustizia sociale, perché i giovani possono essere attori per un nuovo modello di sviluppo.

La regione Marche vivrà “LiberaIdee” nel prossimo mese di febbraio proprio a Senigallia.

Per presentare il viaggio “LiberaIdee” e promuovere l’adesione a Libera il presidio “Attilio Romanò” di Senigallia ha organizzato una serata informazione: sabato 17 novembre alle ore 18 presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia incontro con Stefano Busi, membro della presidenza nazionale di Libera e coordinatore di “LiberaIdee”.

Nell’occasione sarà allestito anche un banchetto informativo dove sarà possibile iscriversi e acquistare gadget di Libera.

Per infopres.senigallia@libera.it e la pagine fb di Libera Senigallia.