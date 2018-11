I giornalisti delle Marche in piazza per la libertà di stampa "Ricordiamoci che frasi come quelle di Di Maio possono avere conseguenze sui tanti giornalisti locali sottopagati"

103 Letture Cronaca

“Siamo qui in difesa dell’articolo 21 della Costituzione, in difesa di un principio che è fondamentale per ogni cittadino e non solo per i giornalisti: la libertà di stampa”.