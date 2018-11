La scomparsa dell’ex ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, il cordoglio di Mangialardi "La morte dell'ex ambasciatore lascia un vuoto profondo nella nostra comunità"

“La scomparsa dell’ex ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris lascia un vuoto profondo nella nostra comunità. Con lui non perdiamo solo un gentiluomo elegante, colto e raffinato, ma anche un importante e indiscusso protagonista della scena culturale di Senigallia.



Infatti, nonostante gli impegni derivanti da una carriera politica e diplomatica straordinaria, che lo ha visto per mezzo secolo ricoprire ruoli di primo piano in tante ambasciate del mondo e all’interno del ministero degli Affari esteri, di cui nel 1996 fu anche sottosegretario, il professor Ferraris è sempre rimasto molto legato alle Marche, e in particolare al nostro territorio, mettendo costantemente a disposizione le sue doti umane e professionali, nonché il suo indubbio prestigio. A Senigallia questo impegno si è tradotto soprattutto nella crescita di un progetto culturale ambizioso e di grande qualità come la Libera università degli adulti, cui egli si è ininterrottamente dedicato dal 1998 ad oggi presiedendone il comitato scientifico e trasformandola in una vera e propria eccellenza dell’offerta formativa cittadina, grazie alla sua capacità di coinvolgere eminenti professori provenienti dal mondo accademico. Nel rendere il dovuto e sincero omaggio al professor Ferraris, colgo l’occasione per formulare a nome mio, della giunta municipale e della città tutta, le più sentite condoglianze ai suoi familiari“.

Così il sindaco Maurizio Mangialardi sulla scomparsa del professor Luigi Vittorio Ferraris, spentosi ieri all’età di 90 anni.