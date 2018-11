Banca Marche: assolti i tre membri del collegio sindacale Tra questi anche il senigalliese Pierluca; rinviati a giudizio gli amministratori esecutivi del Cda

Assolti i tre membri del collegio sindacale. E’ questo il primo verdetto in merito al crack di Banca Marche. Nella mattinata del 13 novembre il gup Carlo Cimini ha assolto il collegio dei revisori dei conti e rinviato a giudizio il Cda.



A processo c’erano i tre sindaci, su cui gravavano pesanti accuse tra cui la bancarotta fraudolenta per reati fallimentari: i tre, Marco Pierluca di Senigallia, Franco D’Angelo di Pesaro e Piero Valentini di Civitanova Marche sono stati assolti “in quanto il fatto non costituisce reato“. Per loro l’accusa aveva chiesto una condanna a 7 anni e sei mesi.