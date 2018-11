Marche: dal 15 novembre 2018 obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali Ecco i tratti delle strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio

Ci siamo quasi: dal 15 novembre torna in vigore l’obbligo di catene a bordoo pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali marchigiane maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Il suddetto obbligo perdurerà fino al 15 aprile 2019. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” con l’obiettivo di fornire agli enti proprietari delle strade delle regole comuni.