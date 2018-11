Pallacanestro Senigallia, terza sconfitta di fila Pure Giulianova passa al PalaPanzini, recuperando dal - 14: 72-78

Crisi Goldengas. Terza sconfitta consecutiva in meno di due settimane per la squadra di Foglietti, seconda di fila nel tradizionale fortino del PalaPanzini in appena sette giorni.

Giulianova, col nuovo acquisto Carrara, ma priva di Angelucci e dalla fine del primo quarto di Azzaro, costretto a uscire, passa al palasport di via Capanna aggiudicandosi largamente la seconda metà di gara (32-50), e in particolare l’ultimo quarto (19-31), nel quale Senigallia va in confusione.

La Goldengas, pur tra alti e bassi fatti di break e controbreak (0-10 immediato all’avvio, ma già 31-21 al 16’), conduce a lungo, anche con margini significativi (47-33 al 24’), ma nell’ultimo periodo il match si ribalta completamente: dal 56-47 del 31’, Giulianova piazza un parziale di 16-2, trascinata da un immenso Gobbato, under che, pure a livello di malizia, dimostra ben più dei suoi 20 anni.

La Goldengas rimane incollata col tiro da fuori, ma sul 2+1 di Ferraro il match prende la direzione dell’Abruzzo (70-76 a 1.24’’ dalla fine).

Gurini, 24 punti di cui 17 nei primi 20’, ancora una volta è il migliore, ma per la terza domenica di fila non basta per portare a casa il successo.

Tabellino

GOLDENGAS SENIGALLIA:

Giacomini 13, Giampieri 12, Gurini 24, Maggiotto 7, Pierantoni 10; M.Ricci, Crescenzi 2, Fronzi ne, Maiolatesi ne, Figueras ne, F.Ricci, Morgillo 4. All. Foglietti

GIULIANOVA:

Cardellini 7, Ricci 21, Gobbato 23, Azzaro 3, Ferraro 15; Da Ros 3, Malatesta ne, Cantarini, Zollo, Angelucci ne, Carrara 6. All. Ciocca

Arbitri: Borrelli di Cercola (Na) e Agnese di Barano d’Ischia (Na)

Parziali: 16-12 40-28 53-47 72-78

Note: 500 spettatori.