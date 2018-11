Virtual tour e promozione, se ne parla alla Confartigianato di Senigallia Incontro nella sede di via Chiostergi venerdì 9 novembre

Entrare in un negozio, curiosare tra gli scaffali, spostarsi da una sala all’altra, il tutto comodamente seduti, da pc o sul proprio smartphone o tablet.

Un’esperienza immersiva e interattiva, resa possibile dai Virtual Tour, un sistema avanzato di navigazione online, che permette di esplorare dall’interno una particolare location senza essere fisicamente presenti.

Una vetrina importante per le imprese che possono sfruttarne le potenzialità per far conoscere il proprio business.

Questo il tema dell’incontro ”I Virtual Tour come strumento di promozione”organizzato dalla Confartigianato in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona che si terrà a Senigallia venerdì 9 novembre alle ore 18 presso la sede Confartigianato in via Chiostergi 10.

Interverranno Andrea Dini Presidente Regionale Categoria ICT Confartigianato; Luca Marinelli del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche su “L’impatto del digitale nel Marketing”; Gianluca Mainiero – Visual Designer su “I tour virtuali tra le imprese del territorio” e Massimiliano Fabrizi – Photographer su “La promozione delle eccellenze attraverso la realtà virtuale”.

All’interno di una strategia aziendale, il Digital Marketing è una componente oggi fondamentale e riveste un ruolo sempre più importante nella definizione di percorsi di crescita per il business.

La promozione online è una azione sostanziale per far conoscere e consolidare il brand, vendere servizi e prodotti, acquisire nuovi clienti.