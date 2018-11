Ecco la splendida classe ’68 di Senigallia, che per festeggiare i 50 torna allo Jabì In arrivo una festa indimenticabile, "50 Special-Back to the Jabì": cena, festa e musica anni '80

Siamo nati nel 1968, l’anno in cui cambiava il mondo. Un anno importante soprattutto per noi perchè è stato l’anno in cui ci siamo affacciati alla vita.

Se la matematica non è un opinione, quindi, basta far due conti per capire che quest’anno tutti noi compiremo o abbiamo compiuto 50 anni.

Cinquant’anni sono un traguardo importante ma possono essere anche un punto di partenza.

Abbiamo deciso quindi di festeggiare, noi cinquantenni, questo compleanno importante tutti insieme e abbiamo deciso di farlo con una festa indimenticabile.

Una festa con la musica a cui siamo legati di più la musica degli anni 70 e 80 e abbiamo deciso di farlo in uno dei luoghi mitici dei nostri anni giovanili.

Per questo, sabato 1 dicembre dalle ore 21,30 saremo al Miù disco dinner di Marotta dove avremo una sala riservata, la sala Jabì nella quale faremo rivivere i fasti dello Jabì maxi dancing e della disco music di quegli anni proposta alla consolle dal dj e videomaker senigalliese Enrico “Lillo” Corleoni.

La festa si chiamerà “50 Special – Back to the Jabì” e inizierà con una cena di tutti i nati nel 1968. Finita la cena e spente le 50 candeline la festa si aprirà a tutti gli amici e i conoscenti che vorranno ballare assieme a noi sulle note di George Michael, di Prince, di Madonna, dei Duran Duran, dei Queen e di tanti altri…

Ce la stiamo mettendo davvero tutto per organizzare una festa indimenticabile.

Tutti i “ragazzi” del ’68 di tutte le Marche che vorranno essere con noi possono chiamare per informazioni al 3460118364 o passare all’Edicola della Pace di Senigallia per prenotarsi.

Vi aspettiamo in tanti per questi che saranno, parafrasando una canzone in voga in quegli anni, i migliori cinquant’anni della nostra vita!