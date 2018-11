Passeggiata col GSA Senigallia tra i giganti addormentati Monte Canfaito e castello di Elcito le mete di una escursione dell'11 novembre

Passeggiata d’autunno domenica 11 novembre col Gsa tra i giganti addormentati.

Visita al castello di Elcito, il Tibet delle Marche, ed escursione nella faggeta monumentale del Monte Canfaito.



L’escursione ci permetterà di visitate uno dei settori più importanti e suggestivi della Riserva Naturale Regionale Monte San Vicino e Monte Canfaito.

Il paesino di Elcito è nato come castello a difesa della potente abbazia di Falfucina, che sorgeva nel fondovalle e di cui restano ancora alcune parti, tra cui l’antichissima cripta, oggi purtroppo non visitabile a causa degli eventi sismici. L’altopiano del Monte Canfaito ospita una secolare faggeta con diversi esemplari monumentali della veneranda età di 400/500 anni.

PROGRAMMA –

Partenza ore 8.30 dal parcheggio del Centro Commerciale il Molino, di fronte alla Agenzia delle Entrate.

Ore 10.00 visita al castello di Elcito.

Ore 11.00 breve spostamento in auto e inizio della escursione nella faggeta del Canfaito.

Ore 16.00 termine dell’escursione.

Durante il tragitto di ritorno sosta facoltativa alla Abbazia di Sant’Urbano, un mirabile esempio di architettura romanica perfettamente conservato, e merenda-cena presso l’annesso ristoro. (sentire Floriana..)

AVVERTENZE –

Percorso facile e breve, con modesti dislivelli.

Pranzo al sacco.

Necessari scarponcini da trekking, giacca a vento leggera ed eventuali ricambi in caso di pioggia.

Richiesto un contributo per recupero spese di organizzazione di 3 euro per i soci e 5 per i non soci.

Iscrizione anticipata obbligatoria.

N. B.: l’organizzazione si riserva di modificare il programma o annullare l’iniziativa in caso di brutto tempo.

Per informazioni o adesioni 338.6809716 oppure 339.2845715