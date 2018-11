Corso sulla fertilità al Consultorio di Senigallia Le date degli appuntamenti, gratuiti

L’associazione Iner – Marche (Istituto per l’educazione alla sessualità ed alla fertilità), in collaborazione con il Consultorio familiare Ucipem e con il patrocinio dell’Asur Av 2, organizza anche quest’anno un Corso base sulla fertilità, per la conoscenza del ciclo della fertilità femminile e l’apprendimento del metodo sintotermico, che si terrà nei giorni 9, 16, 23 e 30 novembre, alle ore 21,15 nella sede del Consultorio Ucipem a Senigallia, in piazza Diaz n.6.



La partecipazione è gratuita (è richiesto un piccolo rimborso spese). Per info e iscrizioni: chiamare i numeri 339 5268411 oppure 338 9612644 o scrivere a iner.marche@gmail.com.

Scopo principale del corso, rivolto a donne e a coppie, è fornire una conoscenza approfondita del metodo sintotermico Rötzer per imparare ad osservare, registrare e interpretare i segni e i sintomi della fertilità femminile, ed anche affrontare tematiche riguardanti la sessualità umana. Ogni incontro sarà incentrato su un argomento specifico: le basi biologiche della fertilità (9 novembre), il metodo sintotermico del dott. Rötzer: aspetti applicativi (16 e 23 novembre), prospettive psicologiche ed etico-antropologiche per una scelta attuale (30 novembre).

Il corso sarà tenuto dagli insegnanti diplomati del metodo naturale sintotermico Rötzer dell’Iner Marche e da una dott.ssa in ostetricia del Consultorio Asur Area Vasta 2.

Il Centro Iner di Senigallia opera in rete con gli altri centri italiani (per maggiori informazioni www.ineritalia.org), ma è l’unico per le Marche: “con il corso viene quindi offerta – sottolineano i promotori – una possibilità importante, che sicuramente accresce la consapevolezza di quello che la donna vive.

Approfondendo la conoscenza di sé, la coppia ha la possibilità di riscoprire il valore della fertilità e della sessualità”.