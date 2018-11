Confluenze e WWF organizzano una giornata di confronto sui Contratti di fiume Sabato 10 novembre 2018 alle ore 17, presso il Parco del Rosciolo in Via del Rosciolo 2 a Senigallia

L’associazione Confluenze ed il WWF, con il sostegno di UnipolSai Assifrance, organizzano per Sabato 10 novembre 2018 alle ore 17, presso il Parco del Rosciolo in Via del Rosciolo 2 a Senigallia, una giornata di confronto sui Contratti di fiume. In primo luogo l’incontro ha lo scopo di far conoscere cosa sono i contratti di fiume e quali opportunità essi rappresentino, evidenziandone la novità e le criticità.



Il confronto cercherà di riportare le istanze dei territori rappresentate da ben 10 relazioni di 10 minuti ciascuna, di stimolare il ruolo di sintesi dei facilitatori, di ascoltare le risposte della Regione.

Questo il programma: alle 17 ci saranno i Saluti da parte del moderatore David Belfiori, Direttore Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi

Seguirà l’ introduzione di Massimo Bastiani (Tavolo Nazionale dei contratti di fiume, Facilitatore contratto di fiume Esino) I contratti di fiume: novità ed opportunità. Alle 17.20 saranno esposte le proposte dei territori: Relatori vari rappresentanti di interessi diffusi (associazioni, organizzazioni sociali, tecnici, singoli cittadini) Prof. Fabio Taffetani Univpm, Italia Nostra Biodiversità fluviale: prima e dopo gli interventi; Ing. Massimo Gennaro Difesa idraulica & riqualificazione ambientale e territoriale; Luciano Montesi Confluenze Manutenzione, fruizione e socialità, Andrea Dignani Geologo La gestione del reticolo idrografico minore; Paolo Giacchini Presidente Aipin Marche(Associazione Italiana Ingegneria Naturalistica) L’ingegneria naturalistica per una gestione fluviale ecosostenibile; Federica Appiotti BPW-Italy Il contributo di FIDAPA e l’importanza delle Associazioni nel Contratto di Misa-Nevola: riflessioni e prospettive future; Dimitri Giardini Confederazione Italiana Agricoltori La buona agricoltura, esempi di successo; Lucio Santoni Mosca Club “Stefano Breccia” Camerata Picena Ecosistemi e fauna ittica; Virgilio Marconi Confluenze Cultura, territori e contratti di fiume; Alberto Strocchi Aula Verde La Confluenza Osimo. Alle 19 ascolteremo sintesi dei facilitatori dei contratti di fiume Carlo Brunelli (Musone), Endro Martini (Misa – Nevola), Enrico Gennari (Foglia). Alle 19.45 le risposte della Regione Anna Gloria Sordoni, responsabile contratti di fiume

Per chi volesse proseguire il dibattito, alle ore 20 cena a base di Baccalà con patate e pomodorini, acqua, vino, dolce e caffè (quota partecipazione 17€) Informazioni ed adesioni 340 6120985 entro le 12 del 9.