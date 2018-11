Marche Nord, chirurgia generale pubblica sulla rivista scientifica “Surgical oncology” Il reparto ha pubblicato uno studio scientifico sul trattamento delle metastasi epatiche da tumore del colon-retto

Il reparto di Chirurgia generale dell’azienda ospedaliera Marche Nord per la prima volta sulle colonne della prestigiosa rivista scientifica “Surgical Oncology”. L’ultimo numero della importante periodico ha pubblicato uno studio scientifico che porta il nome dei chirurghi dell’Azienda Marche Nord, dal titolo: “Outcome of robotic liver resections for colorectal liver metastases. A multi-institutional analysis of minimally invasive ultrasound-guided robotic surgery”.