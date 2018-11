Quadrilatero: i creditori hanno incontrato il presidente delle Marche Ceriscioli Costituito un tavolo delle Regioni Marche ed Umbria, Associazioni e Quadrilatero

Confartigianato Trasporti Marche e Confartigianato Imprese Marche con i rappresentanti del Comitato Creditori della Astaldi hanno incontrato il presidente della Regione Marche Prof. Luca Ceriscioli al quale hanno rappresentato le difficoltà in cui versano le aziende che hanno costruito la nuova SS76, imprese che ora sono creditrici della Astaldi, per decine di milioni di euro e che hanno dovuto mettere in mobilità quasi 100 lavoratori e ne vedono altrettanti a rischio.