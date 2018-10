PD Senigallia: “C’è chi lavora per dividere. Noi parliamo di visione d’insieme della vallata” Incontro con il neo presidente della Provincia Luigi Cerioni per iscritti e amministratori dei Comuni anche dell'entroterra

Visione d’insieme, sviluppo economico e politiche di vallata. Di questo si è discusso martedì sera, 30 ottobre, al Partito Democratico di Senigallia, alla vigilia dell’elezione del Presidente della Provincia di Ancona.

Mentre i detrattori del PD sono impegnati a dividere il territorio e a mettere i comuni della vallata contro Senigallia, il Partito Democratico ha coinvolto oltre 40 iscritti e amministratori dell’intera unione dei comuni per discutere di futuro.

Il tutto si è svolto alla presenza di Luigi Cerioni, neoeletto Presidente della Provincia di Ancona, il quale ha dato risposte concrete in materie di viabilità extraurbana e programmazione strategica del territorio. Rispondendo anche alle necessità dei comuni dell’entroterra e facendo proprie le priorità senigalliesi che riguardano le scuole superiori e l’Hotel Marche.

Da Ostra a Serra De’ Conti, passando per Corinaldo e Senigallia, in pochi si sono persi l’appuntamento che ha unito gli interessi e le riflessioni di più comuni uscendo dal campanilismo che domina l’agenda politica della destra locale, talmente impegnata a mettere una frazione contro l’altra che non è neanche riuscita a presentare un candidato alla presidenza della provincia…

PD Senigallia