Maltempo, albero cade su alcune automobili in sosta a San Benedetto del Tronto Il fatto ha avuto luogo in via Tronto nelle prime ore della mattinata di martedì 30 ottobre

79 Letture Fuori dalle Mura

L’ondata di maltempo che si è abbattuta in questi ultimi giorni sulle Marche e in generale su buona parte d’Italia ha provocato danni anche a San Benedetto del Tronto, dove alcune automobili in sosta sono state interessate dalla caduta di un albero.