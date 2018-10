Alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia formazione su videolottery, slot e scommesse E' rivolto ai dipendenti comunali e alle forze dell'ordine: incontro il 31 ottobre

76 Letture Cronaca

Dopo l’ultimo incontro presso la Questura di Pesaro, domani 31 ottobre sarà la volta del Comune di Senigallia, che – capofila e promotore del corso informativo, di concerto con l’Unione dei Comuni Misa-Nevola – ospiterà presso la sala della Biblioteca Comunale, il corso di formazione per le amministrazioni comunali e Forze dell’Ordine.



L’iniziativa, promossa da Assotrattenimento 2007 – As.Tro Confindustria SIT, associazione degli operatori del gioco lecito, tramite il suo vicepresidente con delega alle Marche, Paolo Gioacchini, vedrà come relatore del corso il dottor Claudio Bianchella, già funzionario ADM Marche e membro del Centro Studi As.Tro, il quale approfondirà alcuni dei punti che riguardano l’offerta di gioco.

Focus, in particolare, sulle New Slot, sulle Videolottery e sulle Agenzie di scommesse, per poi concludere con una veloce carrellata sulle principali tipologie di gioco irregolari presenti nel mercato.

Il corso, della durata di tre ore, è rivolto soprattutto al personale dei SUAP – gli uffici per le attività produttive ed il commercio – e alle forze di polizia e rientra in un progetto di collaborazione tra gli operatori della filiera del gioco lecito e le istituzioni.

Al termine dell’incontro, l’Associazione consegnerà un attestato di partecipazione a chi ha seguito il corso.

Dagli

Organizzatori