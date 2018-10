Province al voto, Mangialardi (Anci Marche): “Grazie agli amministratori uscenti” "In questi anni si sono assunti una grande responsabilità in carenza di risorse e di fronte ad un vuoto normativo”

“Nel giorno del voto per il rinnovo dei consigli provinciali e dei presidenti voglio ringraziare per la preziosa collaborazione tutti gli amministratori uscenti che in questi anni si sono assunti una grande responsabilità in carenza di risorse e di fronte ad un vuoto normativo”.