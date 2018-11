Al Teatro la Fenice “Manutenzioni-Uomini a nudo” L'appuntamento è per il 24 novembre alle ore 21.00

66 Letture Cultura e Spettacoli

Finalmente gli uomini parlano di sessualità, virilità e violenza con “Manutenzioni-Uomini a nudo”, piece dove uomini NON attori recitano il copione tratto dal libro “Uomini che odiano amano le donne” (http://www.monicalanfranco.it/il-mio-ultimo-libro/) della giornalista femminista Monica Lanfranco, per la prima volta le parole degli uomini sulla sessualità maschile



Lo spettacolo sarà in scena a Senigallia al Teatro La Fenice il 24 novembre 2018 alle 21.00 e sarà ad ingresso gratuito (ha una durata circa di 50 minuti).

Lo spettacolo rientra nel progetto VOLONTARIANDO IN MOVIMENTO, un’iniziativa della Consulta del Volontariato del Comune di Senigallia. Il progetto nasce dall’esigenza di creare occasioni di confronto sul territorio per ascoltare la voce dei cittadini, per promuovere iniziative di approfondimento e di riflessione sulle problematiche sociali che emergono dalla lettura dei bisogni delle diverse frazioni e aree comunali.

L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo dell’uguaglianza sociale e favorire la parità di accesso ai servizi, promuovere una società informata, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione. Partecipano al progetto, insieme al Comune di Senigallia, l’Ambito Territoriale Sociale n.8, il CSV – Centro Servizi Volontariato delle Marche e 19 associazioni della Consulta del Volontariato: Dalla Parte Delle Donne, Age, Andos, Aos, Auser, Lapsus, LinC, Cuore Di Velluto, Associazione Famiglia, Il Seme Le Rondini, Anffas, Fondazione Arca, Atds, Banca Del Tempo, Cri, Un Tetto, Cav, Cif.

Manutenzioni-Uomini a nudo è la prima proposta in Italia di teatro sociale per uomini. Dal 2013 è già stato realizzato in 37 città Italiane (nelle Marche a Fano nel 2017).

Il breve testo teatrale contiene il meglio del libro Uomini che odiano amano le donne di Monica Lanfranco, frutto delle 1800 risposte date da 300 uomini alle 6 domande della giornalista, poste ai lettori dal suo blog sul Fatto quotidiano: Che cosa è per te la sessualità? Pensi che la violenza sia una componente della sessualità maschile più che di quella femminile? Cosa provi quando leggi di uomini che violentano le donne? Essere virile: che significa? La pornografia influisce, e come, sulla tua sessualità?

Per una volta, invece che parole di donne sulla sessualità e la violenza, si è chiesto agli uomini di esporsi, di soffermarsi a pensare su di loro, il loro corpo, il loro desiderio, i lati oscuri del loro genere. INFO sulla piece al sito http://manutenzionilapiece.wordpress.com

IL LIBRO “Uomini che odiano amano le donne” SARA’ PRESENTATO A SENIGALLIA, ALLA PICCOLA FENICE, IL 23 NOVEMBRE ALLE ORE 21, ALLA PRESENZA DELL’AUTRICE MONICA LANFRANCO

Presentano Daniela Magagnini e Manuela Duca dell’Associazione Dalla Parte delle Donne